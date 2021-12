Morta sul lavoro, chiesto processo per titolare ditta (Di martedì 7 dicembre 2021) La procura di Prato ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per i tre indagati nell'inchiesta sulla morte di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni Morta il 3 maggio scorso nell'orditura in cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) La procura di Prato ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per i tre indagati nell'inchiesta sulla morte di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anniil 3 maggio scorso nell'orditura in cui ...

