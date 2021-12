Milan-Liverpool | Capello | “Le scelte di Pioli? Io sarei stato più cauto”

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - SkySport : Milan-Liverpool, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari ? #MilanLiverpool Alle 21:00 Su S… - infoitsport : Youth League, Milan-Liverpool 1-1: prova di orgoglio dei rossoneri - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Liverpool, Champions League 2021/2022. Le scelte dei due tecnici -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Liverpool

Commenta per primo Paolo Maldini , direttore dell'area tecnica del, Parla a Infinity+ prima della sfida di Champions League con il: 'Era il nostro obiettivo, abbiamo dovuto rincorrere e fare l'impresa a Madrid e speriamo che la sorte ci dia una mano. ...Commenta per primo Jurgen Klopp , tecnico del, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida di Champions League con il: 'E' la mia prima volta a San Siro. Ho giocato con Napoli, Juve e Roma, ma è la prima volta a Milano: è un ...Un Milan forse troppo offensivo quello schierato da Stefano Pioli per affrontare il Liverpool secondo Fabio Capello. L’ex tecnico, ora opinionista di Sky, ha commentato così le scelte del tecnico ...8' Punizione dalla trequarti-sinistra per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Tomori e pallone facile tra i guantoni di Alisson. 4' Il Liverpool ci prova da fuori ...