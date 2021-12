Luci d’Artista | il piano regge solo in parte

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 7 dicembre 2021) di Erika Noschese Buona la prima per, nonostante gli assembramenti e la decisione del prefetto di chiudere le piazze principali e alcune strade ma, già dal prossimo fine settimana, potrebbero essere apportate altre modifiche alsicurezza. Lo ha annunciato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, al termine del primo week end della kermesse natalizia con un bilancio positivo. “Noi abbiamo undi sicurezza che è stato approvato e viene attuato. L’altro ieri (sabato per chi legge ndr) è stata una giornata di start, quindi servita ad affinare una serie di aspetti che andranno valutati nelle prossime tornate”, ha dichiarato il primo cittadino. Bene anche in termini di afflusso: sabato e domenica non sono mancati i visitatori in città e, ha sottolineato Napoli, “credo faccia bene all’economia, ai ...