Lazio, le condizioni di Immobile: è a rischio per l'Europa (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA - Ciro Immobile quando si infortuna pare più voglioso e deciso del normale. Un robot da gol, abituato a non arrendersi mai. Domenica scorsa, dopo 45', ha alzato bandiera bianca per un problema al ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA - Ciroquando si infortuna pare più voglioso e deciso del normale. Un robot da gol, abituato a non arrendersi mai. Domenica scorsa, dopo 45', ha alzato bandiera bianca per un problema al ...

Advertising

DPCgov : ????? Temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-Sud. ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #2dicembre, su Lazio, Ca… - sportli26181512 : Lazio, le condizioni di Immobile: è a rischio per l’Europa: Lieve stiramento del collaterale del ginocchio destro:… - LALAZIOMIA : Lazio, le condizioni di Immobile: è a rischio per l’Europa - laziofans : VERSO L’UEL – Prima gara stagionale da dentro o fuori per la Lazio: le possibili scelte: La Lazio sta cominciando… - napolista : #Immobile è di nuovo infortunato: lieve distorsione al ginocchio Le sue condizioni non desterebbero particolari pr… -