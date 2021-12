Kashoggi: arrestato componente commando saudita sospettato dell'omicidio (Di martedì 7 dicembre 2021) Khaled Aedh Al - Otaibi, 33 anni, l'ex membro della Guardia Reale saudita, sospettato di essere uno degli assassini del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, è stato arrestato oggi a Parigi all'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 dicembre 2021) Khaled Aedh Al - Otaibi, 33 anni, l'ex membroa Guardia Realedi essere uno degli assassini del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, è statooggi a Parigi all'...

AntonellaColoru : Rilasciato il sospetto coinvolto nell'omicidio #Kashoggi arrestato ieri in #Francia. Dicono scambio di persona.… - zav_news : UPDATE: L'uomo saudita arrestato per l'omicidio di #Kashoggi è stato rimesso in libertà dalla procura francese perché non sarebbe coinvolto - Antonino7964 : RT @Tg3web: Arrestato all'aeroporto di Parigi un funzionario saudita, ex membro delle guardie reali. Sarebbe coinvolto nell'assassinio del… - PaoloBersani : @stebaraz @matteorenzi @matteosalvinimi @corriere @rainews @qn_lanazione @ilmessaggeroit @mediasettgcom24 @SkyTG24… - scheerenberger : RT @Tg3web: Arrestato all'aeroporto di Parigi un funzionario saudita, ex membro delle guardie reali. Sarebbe coinvolto nell'assassinio del… -

Ultime Notizie dalla rete : Kashoggi arrestato Patrick Zaki libero: lo studente egiziano è stato scarcerato dopo 22 mesi, ma il processo va avanti. In queste ore a Parigi è stato arrestato uno dei presunti assassini di Kashoggi , un altro mistero che fatica a emergere e su cui dopo mesi di silenzio si vede una luce. Bisogna andare avanti - ...

Kashoggi: arrestato componente commando saudita sospettato dell'omicidio ... è stato arrestato oggi a Parigi all'aeroporto Charles de Gaulle. L'uomo si preparava a imbarcarsi ...19 figure sospettate di essere coinvolte nell'assassinio del giornalista dissidente Jamal Kashoggi ...

Khashoggi, il killer fermato era il saudita sbagliato Scambi di persona. Arrestato dall’intelligence francese per errore un omonimo dell’assassino di Khashoggi. Il processo per l’omicidio continua in Turchia Khalid Aedh al-Otaibi. L’uomo arrestato per ...

Caso Khashoggi, liberato l’uomo arrestato a Parigi: vittima di uno scambio di persona Le verifiche più approfondite della polizia francese e le informazioni fornite dalle autorità turche, che hanno condotto l’inchiesta sul caso Khashoggi, hanno confermato che si trattava di uno scambio ...

