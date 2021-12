Inter | Onana vicino al Barcellona? La posizione dei nerazzurri

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’continua a seguire Andrè, portiere attualmente in forza all’Ajax e in scadenza di contratto a fine stagione. Istanno cercando il successore di Handanovic, che potrebbe non essere più titolare il prossimo anno e magari chiudere con un’ultima stagione alternandosi. Si pensa sostanzialmente a un periodo di convivenza tra lo sloveno e un altro estremo difensore. Marotta e Ausilio hanno individuato il profilo dicome quello adatto per caratteristiche e anche per rapporto qualità-prezzo. Fabrizio Romano ha però sottolineato su Twitter un possibileesse delper il portiere dell’Ajax.resta l’obiettivo per la porta Su Andrèci sono, nelle ultime settimane, anche gli occhi ...

Advertising

bergomifabio : INTER: ONANA, STADIO, PIF, FONDO, CORREA, BARAK, TELLES, KOSTIC, PERISIC... - ParmeshSriv : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter ha un accordo verbale con André #Onana per un contratto quadriennale. I nerazzurri aspettano solo di firmare… - imepicbrozo77 : RT @internewsit: Onana, voci sul Barcellona? Inter ancora sulla stessa posizione: il punto - - lucyasansiro : RT @InterOlogy1908: L'#Inter ha un accordo verbale con André #Onana per un contratto quadriennale. I nerazzurri aspettano solo di firmare… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Onana

Commenta per primo L'non cambia la propria posizione su André. Il portiere in scadenza con l'Ajax ha trovato un'intesa coi nerazzurri per un contratto quadriennale a parametro zero e non servirà a nulla l'...Tra questi in otticac'è ovviamente il nome di Andrè, portiere camerunense che ha già comunicato all'Ajax che non rinnoverà il proprio contratto e che sembra ormai destinato ad accasarsi ...L'Inter sta per essere beffata e neanche il presidente Zhang può crederci davvero: scopri perché ora dovranno cambiare i piani ...Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto un focus sulle strategie rispettivamente di Inter e Fiorentina.