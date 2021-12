Il Paradiso delle signore spoiler 8 dicembre: Agnese mette in pericolo lo shopping center (Di martedì 7 dicembre 2021) Gli spoiler della puntata dell’8 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Agnese si renderà protagonista di un errore davvero madornale. La donna potrebbe mettere a repentaglio le sorti del grande magazzino. Per quanto riguarda Marco, invece, il giovane continuerà il suo sfrenato corteggiamento di Gemma, ma Stefania farà di tutto per impedire che tutto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 7 dicembre 2021) Glidella puntata dell’8delrivelano chesi renderà protagonista di un errore davvero madornale. La donna potrebbere a repentaglio le sorti del grande magazzino. Per quanto riguarda Marco, invece, il giovane continuerà il suo sfrenato corteggiamento di Gemma, ma Stefania farà di tutto per impedire che tutto L'articolo proviene da KontroKultura.

