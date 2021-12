Ieraci | per immunizzare bambini 5-11 anni è fondamentale la comunicazione

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – “Lanon è patrimonio solo di esperti, dobbiamo riuscire a garantire una corretta informazione e unamigliore possibile se vogliamo proteggere con il vaccino idai 5 agli 11, la cui campagna vaccinale sta per partire”. Idee chiarissime quelle di Roberto, infettivologo, vaccinologo e responsabile della strategia vaccinale del Lazio, che risponde alle domande dell’agenzia Dire su come sarà strutturata la campagna per l’immunizzazione che attende i più piccoli, dopo il parere positivo di Ema ed Aifa al vaccino con il farmaco ad Rna. “È tutto pronto, partiremo il 13 dicembre con le prenotazioni e il 16 con le somministrazioni, e lo stesso lunedì 13 faremo un webinar con le organizzazioni sindacali pediatriche per spingere e preparare i pediatri di ...