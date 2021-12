I voti ai look della Prima: Cesare Cremonini, smoking perfetto (8), Manuel Agnelli meglio in cappotto (6,5) (Di martedì 7 dicembre 2021) L’inaugurazione delle coppie istituzionali e anche di divi del pop, come Cesare Cremonini con la mamma Leggi su corriere (Di martedì 7 dicembre 2021) L’inaugurazione delle coppie istituzionali e anche di divi del pop, comecon la mamma

Advertising

akavetta : Esiste qualcosa di più deprimente, imbarazzante, inutile, stupido dei 'voti' ai look dei tizi che vanno alla prima… - zazoomblog : Prima alla Scala tutti i voti ai look del red carpet: molto nero e un po’ di boomer pink - #Prima #Scala #tutti… - Vanessa_____86 : Ho appena visto il profilo di Jessica,che look pazzeschi e che classe nel vestire. Da appassionata di moda ti do tu… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Abbia Maswi e Olivia Maria Riondino ottengono voti alti a Missione Beauty: applauditissimo il loro look per la chef Frances… - FarodiRoma : Abbia Maswi e Olivia Maria Riondino ottengono voti alti a Missione Beauty: applauditissimo il loro look per la chef… -