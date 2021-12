Gli uomini con l'età diventano più attraenti? La risposta della scienza (Di martedì 7 dicembre 2021) È vero che gli uomini con l'età diventano più attraenti? Si tratta di un fenomeno che abbiamo visto manifestarsi in attori come Patrick Dempsey, Paul Rudd, Steve Carell e molti altri, ma anche la scienza ha qualcosa da aggiungere in merito. Una volta, qualcuno ha chiesto all’ormai attempato Isaac Asimov se conoscesse una formula per avere ancora successo a un appuntamento, al che lui rispose: "Quando invecchi diventa più audace, vai avanti e sii te stesso senza farti problemi. Sii un vecchio sporcaccione e sii orgoglioso di esserlo". Lo scrittore aveva probabilmente ragione, soprattutto se consideriamo i dati di uno studio da cui risulta che gli uomini con l’avanzare dell’età continuano ad aumentare il loro livello di attrattiva, fino a quando il loro fascino a un certo punto, inevitabilmente, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 7 dicembre 2021) È vero che glicon l'etàpiù? Si tratta di un fenomeno che abbiamo visto manifestarsi in attori come Patrick Dempsey, Paul Rudd, Steve Carell e molti altri, ma anche laha qualcosa da aggiungere in merito. Una volta, qualcuno ha chiesto all’ormai attempato Isaac Asimov se conoscesse una formula per avere ancora successo a un appuntamento, al che lui rispose: "Quando invecchi diventa più audace, vai avanti e sii te stesso senza farti problemi. Sii un vecchio sporcaccione e sii orgoglioso di esserlo". Lo scrittore aveva probabilmente ragione, soprattutto se consideriamo i dati di uno studio da cui risulta che glicon l’avanzare dell’età continuano ad aumentare il loro livello di attrattiva, fino a quando il loro fascino a un certo punto, inevitabilmente, ...

davidefaraone : “Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini”. Stamattina nella Chiesa… - robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - RaiNews : 'Il nuovo campo è una prigione', raccontano le donne e gli uomini che attendono l'arrivo di Francesco come segno di… - ConteFava70 : @silviasplash Sai perché io sono contrario alle amanti, soprattutto per gli uomini? Non per questioni morali, ma di… - maola_varalli : RT @StalkerAnsya: Donne usate come merce di scambio per convincere gli uomini a partire dai 14 anni a vaccinarsi e poi hanno anche il corag… -