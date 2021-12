Gasperini avverte i suoi | “Abbiamo un unico risultato disponibile”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 7 dicembre 2021) Domani sera l’Atalanta ospiterà il Villareal , una sfida difficile ma non impossibile che permetterebbe all’Atalanta, in caso di vittoria, di qualificarsi per la terza edizione consecutiva agli ottavi di Champions. Di questo ne è ben consapevole Gianpieroil quale nella conferenza odierna ha avvertito idella pericolosità dell’avversario e delle differenze tra Champions e campionato, di seguito le sue parole:, Atalanta, Champions LeagueL’intervista completa -Importanza della gara di domani: “E’ una gara decisiva, con unda ottenere. La possibilità di qualificarci per il terzo anno di fila agli ottavi è una bella benzina. Stiamo attraversando un ottimo momento, ma dobbiamo avere anche la forza di cancellare le vittorie e non solo le sconfitte. Del ...