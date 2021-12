Felicità per la scarcerazione di Zaki: ti aspettiamo in Italia! (Di martedì 7 dicembre 2021) Felicità per la liberazione di Patrick George Zaki dopo 22 mesi di carcere. Patrick e il padre hanno ringraziato l’Italia. Questa è la prima cosa che ha detto il ricercatore dell’Università di Bologna presente in aula con la consueta divisa bianca dei carcerati egiziani e oggi stesso potrebbe avvenire il rilascio con l’obbligo di dimora in Egitto. Anche se non è ancora assolto perché si dovrà attendere il prossimo processo fissato per il primo febbraio. “Libertà per Zaki”: così si è mobilitata l’Italia intera, a partire dalla città di Bologna dove Zaki studiava. E poi una larga fetta della comunità internazionale, di cittadini comuni si è impegnata con petizioni su change.org, manifestazioni, flash mob, sin dal primo giorno dell’arresto avvenuto all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio 2020 mentre ritornava in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 dicembre 2021)per la liberazione di Patrick Georgedopo 22 mesi di carcere. Patrick e il padre hanno ringraziato l’Italia. Questa è la prima cosa che ha detto il ricercatore dell’Università di Bologna presente in aula con la consueta divisa bianca dei carcerati egiziani e oggi stesso potrebbe avvenire il rilascio con l’obbligo di dimora in Egitto. Anche se non è ancora assolto perché si dovrà attendere il prossimo processo fissato per il primo febbraio. “Libertà per”: così si è mobilitata l’Italia intera, a partire dalla città di Bologna dovestudiava. E poi una larga fetta della comunità internazionale, di cittadini comuni si è impegnata con petizioni su change.org, manifestazioni, flash mob, sin dal primo giorno dell’arresto avvenuto all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio 2020 mentre ritornava in ...

