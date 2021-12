Esther Acebo de La Casa di Carta è in dolce attesa | l’annuncio su Instagram

(Di martedì 7 dicembre 2021)è incinta! L’attrice che interpreta Stoccolma nella fortunata serie targata Netflix, Ladi, aspetta il suo primo figlio e diventerà presto mamma, come ha confermato lei stessa sul suo profilo ufficiale. Vi raccomandiamo... Jaime Lorente è papà: sui social la primafoto con la figlia Con la splendida pancia in bella mostra durante una pausa vacanziera alle Canarie,ha pubblicato lo scatto, scrivendo nella didascalia: “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi) e per quello che intuite dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane”. La conferma ufficiale della ...

Si tratta della bella attrice spagnola classe 1983. Lanciata a livello mondiale proprio dalla serie spagnola. L'attrice dalla chioma di capelli ricci e biondi ha pubblicato sul suo ...Un nuovo membro sta per unirsi alla banda di ladri più amata di Netflix . U na delle protagoniste de La Casa di Carta ha annunciato sui social di essere incinta . Stiamo parlando di. 'Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti modi). ' Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tutti i sensi...) e per quello che deducete dalla seconda ...Esther Acebo, attrice che interpreta Stoccolma ne La Casa di Carta, ha annunciato nelle scorse ore via Instagram di essere incinta ...Esther Acebo, che ne La Casa di Carta interpreta Stoccolma, è incinta. L'annuncio della gravidanza arriva sui social con la foto della pancia.