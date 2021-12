Dieta per chi soffre di epilessia: quella chetogenica può aiutare (Di martedì 7 dicembre 2021) Per il controllo dell’epilessia, disordine del sistema nervoso centrale che in Italia interessa circa 600mila persone, è importante uno stile di vita sano ed equilibrato anche a tavola. Anche se non esiste, salvo casi specifici, una Dieta espressamente dedicata alle persone che convivono con questo disordine, ci sono molti nutrienti che, per il loro potenziale neuroprotettivo, possono essere considerati importanti per il benessere. “Tra i progressi fatti nello studio delle epilessie – spiega Laura Tassi, presidente di LICE, Lega Italiana Contro l’epilessia – possiamo considerare, per le persone con epilessia che assumono una terapia farmacologica cronica, l’effetto positivo di un regime alimentare corretto ed equilibrato. In generale, un’alimentazione varia, unitamente ad uno stile di vita che includa un’attività ... Leggi su dilei (Di martedì 7 dicembre 2021) Per il controllo dell’, disordine del sistema nervoso centrale che in Italia interessa circa 600mila persone, è importante uno stile di vita sano ed equilibrato anche a tavola. Anche se non esiste, salvo casi specifici, unaespressamente dedicata alle persone che convivono con questo disordine, ci sono molti nutrienti che, per il loro potenziale neuroprotettivo, possono essere considerati importanti per il benessere. “Tra i progressi fatti nello studio delle epilessie – spiega Laura Tassi, presidente di LICE, Lega Italiana Contro l’– possiamo considerare, per le persone conche assumono una terapia farmacologica cronica, l’effetto positivo di un regime alimentare corretto ed equilibrato. In generale, un’alimentazione varia, unitamente ad uno stile di vita che includa un’attività ...

