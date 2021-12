Covid, associazione presidi: 10mila classi in Dad su 400mila (Di martedì 7 dicembre 2021) 'In questo momento ci sono circa 10mila classi in Dad in tutta Italia . Il totale delle classi nel nostro Paese è 400mila, quindi 10mila è sicuramente un numero consistente, ma rispetto al totale non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 dicembre 2021) 'In questo momento ci sono circain Dad in tutta Italia . Il totale dellenel nostro Paese è, quindiè sicuramente un numero consistente, ma rispetto al totale non ...

