Cosa sta facendo l'Ue contro la variante Omicron (Di martedì 7 dicembre 2021) (Questo è un estratto di Europa ore 7, la newsletter a cura di David Carretta. (Clicca qui per iscriverti) I ministri della Sanità di fronte alla variante Omicron. I ministri della Sanità dell'Ue oggi si riuniranno per cercare di mettere un po' d'ordine nella risposta europea alla variante Omicron, dopo che alcuni stati membri hanno deciso di imporre nuove restrizioni alla libera circolazione come l'imposizione di test anche alle persone vaccinate o guarite in possesso del Certificato Covid dell'Ue. Ma l'incertezza è tale che difficilmente ci saranno risultati concreti. La scorsa settimana il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è stato costretto a cancellare una riunione in videoconferenza dei capi di stato e di governo dedicata alla variante Omicron per mancanza ...

