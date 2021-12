Cittadella-Ascoli: formazioni e dove vederla (Di martedì 7 dicembre 2021) Sabato 11 Dicembre 2021 nello Stadio Pier Cesare Tombolato alle ore 14:00 si disputerà la partita Cittadella-Ascoli di Serie B. I padroni di casa hanno vinto con il Pisa, e hanno pareggiato con la Ternana, la Perugia e il Como e infine hanno vinto con l’Alessandria. Gli ospiti hanno vinto con il Vicenza e il Pordenone, hanno pareggiato con il Monza. Infine hanno vinto con la Reggina e ha pareggiato con il Parma. Pisa vs Lecce: in tv e formazioni Cittadella-Ascoli: probabili formazioni Ascoli (4-3-1-2): Leali, Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio, Saric, Buchel, Maistro, Sabiri, Dionisi, Iliev. Allenatore: Sottil. Giocatori da tenere d’occhio: Contro il Parma Eric Botteghin è in perfetto stato, la difesa dell’Ascoli ha in lui il suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 7 dicembre 2021) Sabato 11 Dicembre 2021 nello Stadio Pier Cesare Tombolato alle ore 14:00 si disputerà la partitadi Serie B. I padroni di casa hanno vinto con il Pisa, e hanno pareggiato con la Ternana, la Perugia e il Como e infine hanno vinto con l’Alessandria. Gli ospiti hanno vinto con il Vicenza e il Pordenone, hanno pareggiato con il Monza. Infine hanno vinto con la Reggina e ha pareggiato con il Parma. Pisa vs Lecce: in tv e: probabili(4-3-1-2): Leali, Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio, Saric, Buchel, Maistro, Sabiri, Dionisi, Iliev. Allenatore: Sottil. Giocatori da tenere d’occhio: Contro il Parma Eric Botteghin è in perfetto stato, la difesa dell’ha in lui il suo ...

