Cesara Buonamici e la gaffe in diretta al Tg5 | spoilerata clamorosa!

gaffe clamorosa della giornalista Cesara Buonamici durante la diretta di ieri sera del Tg5: ecco i dettagli. Cesara Buonamici al Tg5 (screenshot mediasetplay)Durante la diretta di ieri del Tg5 Cesara Buonamici ha spoilerato l'ingresso di un nuovo concorrente nella casa del Gf Vip 6. Infatti, in un collegamento con Alfonso Signorini la giornalista ha domandato: "Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. È vero che arriva Kabir Bedi?" POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, stava per entrare ma è stato portato via all'improvviso: "Escluso" "No va beh, ma tu queste robe come fai a saperle?", risponde il conduttore."Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto", continua "va beh, sei una grande giornalista ...

