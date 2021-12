Caso Ferrero: indagata anche l'ex moglie (Di martedì 7 dicembre 2021) Per la donna, Laura Sini, il gip ha disposto il divieto temporaneo d'esercitare attività di impresa e uffici direttivi per 12 mesi. Per l'ex patron blucerchiato carcere obbligato perché il rischio è, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 dicembre 2021) Per la donna, Laura Sini, il gip ha disposto il divieto temporaneo d'esercitare attività di impresa e uffici direttivi per 12 mesi. Per l'ex patron blucerchiato carcere obbligato perché il rischio è, ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ferrero Ferrero: 'Non capisco perché sono in galera. Ho sempre avuto la Digos appresso' Continua a tenere banco il caso Ferrero . L'ex presidente della Sampdoria è tuttora nel carcere di San Vittore, accusato di bancarotta e reati fiscali. L'imprenditore romano ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la sua ...

Caso Marò, procura Roma chiede archiviazione: 'Prove insufficienti' Read More News Legale Ferrero: interrogatorio garanzia, 'Si avvarrà facoltà di non rispondere'

L’avvocato udinese Luca Ponti difende Ferrero: «Assolto in passato su fatti uguali» UDINE. Nei suoi non pochi guai societari, Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria in carcere a San Vittore da lunedì con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, ha s ...

