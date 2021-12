Calcio, Champions League 2021-2022: sconfitte per Inter e Milan. Nerazzurri secondi, rossoneri fuori dall’Europa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si è disputata oggi, martedì 7 dicembre, la sesta ed ultima giornata della Champions League di Calcio: nel Gruppo B la sfida prevista in Italia in cui il Milan è stato opposto al Liverpool è terminata con la sconfitta per 1-2 della formazione italiana. Eliminazione per i rossoneri, che non sono riusciti così neppure ad accedere all’Europa League. Nel Gruppo D lo scontro diretto per il primo posto previsto in Spagna in cui il Real Madrid è stato opposto all’Inter è terminato sul 2-0 per gli spagnoli, e così i Nerazzurri hanno chiuso la prima fase al secondo posto e non saranno tra le teste di serie durante il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale. Salgono così a 12 le squadre qualificate agli ottavi di finale: nel sorteggio saranno teste ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si è disputata oggi, martedì 7 dicembre, la sesta ed ultima giornata delladi: nel Gruppo B la sfida prevista in Italia in cui ilè stato opposto al Liverpool è terminata con la sconfitta per 1-2 della formazione italiana. Eliminazione per i, che non sono riusciti così neppure ad accedere all’Europa. Nel Gruppo D lo scontro diretto per il primo posto previsto in Spagna in cui il Real Madrid è stato opposto all’è terminato sul 2-0 per gli spagnoli, e così ihanno chiuso la prima fase al secondo posto e non saranno tra le teste di serie durante il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale. Salgono così a 12 le squadre qualificate agli ottavi di finale: nel sorteggio saranno teste ...

