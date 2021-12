A Romano pomeriggio a teatro per bambini e famiglie (Di martedì 7 dicembre 2021) Romano di Lombardia. Mercoledì 8 dicembre la compagnia teatrale Stivalaccio mette in scena lo spettacolo “Raperonzolo” per bambini e famiglie promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la “Fondazione G.Rubini”. Lo spettacolo avrà inizio alle 16 al teatro della “Fondazione G. Rubini”. Biglietto unico ad 1 euro. Per accedere all’evento è necessaria l’esibizione del Green Pass. ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI Romano DI LOMBARDIA Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021)di Lombardia. Mercoledì 8 dicembre la compagnia teatrale Stivalaccio mette in scena lo spettacolo “Raperonzolo” perpromosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la “Fondazione G.Rubini”. Lo spettacolo avrà inizio alle 16 aldella “Fondazione G. Rubini”. Biglietto unico ad 1 euro. Per accedere all’evento è necessaria l’esibizione del Green Pass. ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DIDI LOMBARDIA

