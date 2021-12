15 756 contagi | 99 morti | doppio balzo nei ricoveri | le cifre preoccupano Oms-choc | Cosa accadrà tra 1 settimana

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 dicembre 2021) I dati del bollettino di oggi, martedì 7 dicembre, indicano 15.756 nuovi-Covid, rispetto ai 9.503 della vigilia: un netto aumento, ma il confronto è con i numeri della domenica, come sempre bassi. Inell'ultimo giorno sono 99 contro i 92 del giorno precedente: il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 134.386 persone, mentre il numero totale di positivi individuati arriva a 5.134.318. Le persone guarite o dimesse nell'ultimo giorno sono 10.584, rispetto ai 5.567 del giorno precedente. In virtù di questi dati, gli attuali positivi risultano essere in totale 240.894, in crescita di 5.059 unità rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 3.835 unità. Purtroppo prosegue e preoccupa l'aumento delle degenze in entrambe le aree. I posti letto occupati nei reparti ordinari salgono di 199 unità ...