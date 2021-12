Volley, Mondiale per Club femminile 2021 con Conegliano: formula e regolamento (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il regolamento del FIVB Mondiale per Club femminile 2021 di Volley. Sei squadre sono pronte a contendersi il prestigioso titolo nel torneo di , in Brasile, in programma dal 7 al 12 dicembre. L’Italia scenderà in campo con le campionesse uscenti dell’A. Carraro Imoco Conegliano, vincitrice del torneo nel 2019 e fresca detentrice del record assoluto di vittorie consecutive (ben 76). Le Pantere sono inserite nella Pool A, ma chi passerà il girone? Le prime due di ciascun raggruppamento accedono alle semifinali incrociate (1A-2B, 1B-2A). Le due vincitrici poi si sfideranno per il titolo, mentre le due perdenti si giocheranno il terzo posto. Scopriamo dunque i criteri che definiscono la classifica dei gironi. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV CRITERI CLASSIFICA – La ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ildel FIVBperdi. Sei squadre sono pronte a contendersi il prestigioso titolo nel torneo di , in Brasile, in programma dal 7 al 12 dicembre. L’Italia scenderà in campo con le campionesse uscenti dell’A. Carraro Imoco, vincitrice del torneo nel 2019 e fresca detentrice del record assoluto di vittorie consecutive (ben 76). Le Pantere sono inserite nella Pool A, ma chi passerà il girone? Le prime due di ciascun raggruppamento accedono alle semifinali incrociate (1A-2B, 1B-2A). Le due vincitrici poi si sfideranno per il titolo, mentre le due perdenti si giocheranno il terzo posto. Scopriamo dunque i criteri che definiscono la classifica dei gironi. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV CRITERI CLASSIFICA – La ...

Advertising

volley_mens : RT @trentinovolley: ????????????| BETIM ? Primo contatto gialloblù con il Ginasio Poliesportivo Divino Braga, l’impianto di gioco del Mondiale pe… - CronacheMc : VOLLEY - Il tecnico dei biancorossi in attesa dell'esordio in programma mercoledì alle 21 contro l'Upcn San Juan al… - Volleyball_it : Che settimana di Volley! Il Mondiale per Club, Superlega infrasettimanale, Coppa Italia A2 Femminile e molto altro.… - zazoomblog : Volley Mondiale per Club 2021: programma orari tv streaming. Calendario partite Trento e Civitanova - #Volley… - trentinovolley : ??????| MONDIALE PER CLUB ? Trentino Volley approdata in Brasile dopo oltre 20 ore di viaggio ? #? #TRENTINONELCUORE -