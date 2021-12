Super Green pass, Sala: “Sanzioni minime, a Milano partenza tranquilla” (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano – “Mi dicono che se ci sono state Sanzioni sono minimissime, con comportamenti direi abbastanza buoni, per cui una partenza direi tranquilla”. Cosi’ il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (foto), facendo una prima stima della giornata di debutto del Super Green pass sui mezzi pubblici cittadini. “Noi abbiamo controllato i mezzi di Superficie, gli oh-Bej oh-Bej, un po’ di ristoranti mentre polizia e carabinieri le metropolitane”, ha concluso Sala a margine dell’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 7 dicembre 2021)– “Mi dicono che se ci sono statesono minimissime, con comportamenti direi abbastanza buoni, per cui unadirei”. Cosi’ il sindaco di, Giuseppe(foto), facendo una prima stima della giornata di debutto delsui mezzi pubblici cittadini. “Noi abbiamo controllato i mezzi dificie, gli oh-Bej oh-Bej, un po’ di ristoranti mentre polizia e carabinieri le metropolitane”, ha conclusoa margine dell’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - TedGrishFontain : RT @Roby86341796: A Norcia.....i ristoratori sono favorevoli al super green pass......ricordatevelo poi - LiciaRonzulli : ?? Prima cena con super green pass. Semplice e immediato, uno strumento che permette di rimanere APERTI e proseguir… -