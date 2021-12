Super Green pass, il primo multato è a Roma. Sul bus senza certificato: «Volevo vaccinarmi nei prossimi giorni» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Controlli a campione in moto capolinea e stazioni della metropolitana con due cittadini multati perché sprovvisti di certificato già pochi minuti dopo le nove. Parte il Super Green pass... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 6 dicembre 2021) Controlli a campione in moto capolinea e stazioni della metropolitana con due cittadini multati perché sprovvisti digià pochi minuti dopo le nove. Parte il...

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Niente caffè al bar senza super pass in zona arancione. Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi regole anti-Covid… - aquilasolitari9 : RT @mari_arena75: Buongiorno super green passati ?????? - infoitsalute : Da oggi scatta il 'super green pass': stretta sui trasporti e niente ristorante o cinema per chi non è vaccinato -