Serie C 2021/2022: pareggio molto cattivo tra Avellino e Bari, è 1-1 (Di martedì 7 dicembre 2021) Match interessante anche se non troppo ricco di emozioni quello tra Avellino e Bari che si chiude con un pareggio casalinga per 1-1. Bari che passa in vantaggio dopo circa 33 minuti, grazie alla rete di Antenucci. Nel secondo tempo gli ospiti pareggiano con Kanoutè nel finale. La gara finisce quindi in pareggio. pareggio che sa’ di beffa per il Bari, che poteva scappare a +7 dal Palermo e invece torna dalla Campania con un solo punti. Avellino che invece rimane in zona playoff. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Partenza fantastica di entrambe le squadre, ma dopo già pochi minuti il livello si scalda e il match diventa davvero violento. Mass confrontation e cartellini come se piovessero. Al minuto 30? un attaccante del Bari viene ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Match interessante anche se non troppo ricco di emozioni quello trache si chiude con uncasalinga per 1-1.che passa in vantaggio dopo circa 33 minuti, grazie alla rete di Antenucci. Nel secondo tempo gli ospiti pareggiano con Kanoutè nel finale. La gara finisce quindi inche sa’ di beffa per il, che poteva scappare a +7 dal Palermo e invece torna dalla Campania con un solo punti.che invece rimane in zona playoff. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Partenza fantastica di entrambe le squadre, ma dopo già pochi minuti il livello si scalda e il match diventa davvero violento. Mass confrontation e cartellini come se piovessero. Al minuto 30? un attaccante delviene ...

