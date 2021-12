Sci alpino | Coppa del Mondo Val d’Isere 2021 | programma | orari | tv In calendario un gigante ed uno slalom

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo la lunga parentesi nordamericana che ha visto protagoniste le discipline veloci ladeldi scimaschile torna in Europa con un doppio appuntamento. Sulle nevi francesi di Valsi riaccende la sfida tra gli specialisti delle porte strette e dei pali snodabili: inunnella giornata di sabato 11 dicembre ed unospeciale il giorno seguente. Alexis Pinturault avrà una buona occasione per ricucire il distacco in classifica da Marco Odermatt, il candidato al momento più papabile nella lotta alla generale. I precedenti sorridono al padrone di casa, trionfatore per ben tre volte sulla Face de Bellevarde tra, mentre l’elvetico vanta una “misera” settima piazza come miglior ...

Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - RaiSport : ? #SciAlpino Splendida #Goggia, tripletta a #LakeLouise L'#azzurra si aggiudica anche il #SuperG. Alle sue spalle… - Gazzetta_it : #Goggia, strepitoso tris! A Lake Louise vince anche il superG - zazoomblog : Sci alpino calendario Coppa del Mondo St. Moritz e Val d’Isere: orari tv programma gare 11-12 dicembre - #alpino… - infoitsport : Sci alpino, pagelle superG Lake Louise: Sofia Goggia fa 300, Federica Brignone ed Elena Curtoni convincono -

La tripletta dell'atleta bergamasca permette all'Italia di toccare quota 104 successi nella storia dellofemminile. Alle spalle di Sofia Goggia, la svizzera Lara Gut - Behrami a 11 ...LAKE LOUISE (CANADA) " Sofia Goggia vince anche il Super - G di Lake Louise, tappa della Coppa del Mondo femminile di2021/22. Sulla pista canadese, dopo la doppietta in discesa, la sciatrice bergamasca firma il tris grazie al tempo di 1'1828. Battuta di 11 centesimi la campionessa di specialità Lara Gut - ...Dopo la lunga parentesi nordamericana che ha visto protagoniste le discipline veloci la Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna in Europa con un doppio appuntamento. Sulle nevi francesi di Val d' ...Dopo la tre giorni in Canada a Lake Louise, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Europa e precisamente in Svizzera a St.Moritz, dove sabato e domenica sono in programma due superG. L'It ...