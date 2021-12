Sabrina Salerno sulla sua infanzia | “I miei genitori non mi volevano”

(Di lunedì 6 dicembre 2021)non conserva molti ricordi della suatrascorsa in Liguria. Da Genova si è trasferita a Sanremo all’età di dieci anni, a causa dell’assenza di sua madre e suo padre, con cui si è rapportata solo in seguito. E se con la mamma è riuscita a riappianare alcune divergenze, con il papà invece la tregua è arrivata tardivamente e non senza lasciare strascichi. In una recente intervista rilasciata a Verissimo,aveva parlato della sua difficile adolescenza, superata grazie al supporto e all’affetto di sua nonna e dei suoi famigliari più stretti. “Della mianon ho grandi ricordi se non qualcosa dell’asilo, poi mi sono trasferita da Genova dove vivevo con mia zia, poi lei è morta e mi sono trasferita dai nonni, poi sono tornata a Genova”. La ...

Nell'edizione attuale, quella del 2021, è accanto a. Oltre alla tv, Samuel cura l'Academy, un' accademia di ballo specializzata in Danze Latino Americane e di Squadra, Danze ..."Ballando? Non criticatemi gratuitamente"/ "Ma cos'avete visto?" "Il ministero non ci vuole ricevere", ha raccontato una madre in diretta tv su Rai Uno, confermando appunto la notizia,...Sabrina Salerno non conserva molti ricordi della sua infanzia trascorsa in Liguria. Da Genova si è trasferita a Sanremo all’età di dieci anni, a causa dell’assenza di sua madre e suo padre, con cui si ...Sabrina Salerno , puntata dopo puntata di Ballando con le Stelle , sta sempre di più convincendo i giudici dello show condotto da Milly ...