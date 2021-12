Roma, ‘incidente’ col cloro nel centro sportivo: due persone in codice rosso per le esalazioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ci sono aggiornamenti circa l’incidente avvenuto stamani in un centro sportivo di Primavalle a Roma. Come riportato nel precedente servizio due persone sono rimaste intossicate a seguito della fuoriuscita di sostanze nocive mentre si trovavano all’interno del centro sportivo. Ebbene, stando a quanto riportato da Il Tempo a causare l’incidente sarebbe stata la caduta accidentale di una tanica piena di cloro puro in acqua proprio nelle vicinanze di alcune persone. Ad avere la peggio sono stati un uomo e una donna sulla quarantina portati in Ospedale in codice rosso. Sul posto, in Via Emilio Albertario, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diverse squadre specializzate e i Carabinieri. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ci sono aggiornamenti circa l’incidente avvenuto stamani in undi Primavalle a. Come riportato nel precedente servizio duesono rimaste intossicate a seguito della fuoriuscita di sostanze nocive mentre si trovavano all’interno del. Ebbene, stando a quanto riportato da Il Tempo a causare l’incidente sarebbe stata la caduta accidentale di una tanica piena dipuro in acqua proprio nelle vicinanze di alcune. Ad avere la peggio sono stati un uomo e una donna sulla quarantina portati in Ospedale in. Sul posto, in Via Emilio Albertario, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diverse squadre specializzate e i Carabinieri. su Il Corriere della Città.

