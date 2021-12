Pugno duro di Johnson contro la droga | ‘Colpire le gang’

(Di lunedì 6 dicembre 2021) LONDRA –del premier britannico Borisle droghe pesanti. Nel giorno in cui viene lanciato il piano decennale del governo conservatore per combattere lo spaccio di stupefacenti e sostenere il sistema di riabilitazione in Inghilterra e Galles, il primo ministro, indossando berretto e giacca da agente, ha preso parte all’alba a una retata antidella Merseyside Police in un quartiere di Liverpool. “Il governo è assolutamente determinato a combattere la”, ha detto, secondo cui bisogna colpire duramente le gang che spacciano narcotici per contrastare la circolazione di sostanze “dannose per la società” e che sono alla base della diffusione della criminalità nel Paese. Secondo i dati dell’Home Office, ci sono 300.000 ...

