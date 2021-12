Prosciutto glassato | una ricetta esotica da capogiro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilfarà scalpore sulla vostra tavola natalizia: viene cotto in forno guarnito da una copertura di miele e arancia, fino a creare una crosticina dorata e croccante. Aromatizzato con i chiodi di garofano, acquisisce un profumo unico e speziato. Nella veste che vi presentiamo oggi, si presenta ricoperto di ananas per un gusto agrodolce davvero raffinato. Il peperoncino regala quel piccantino amabile che farà vibrare le papille di amici e parenti. Insomma, è una vera meraviglia. Un piatto atipico che conquisterà anche i palati più esigenti. Per una riuscita ottimale, badate che il taglio sia abbastanza grande da permettervi una cottura omogenea e una resa morbida. Una volta sfornato, lasciatelo insaporire per qualche minuto a temperatura ambiente in modo che i liquidi si amalgamino tra loro per un sapore ineguagliabile. I vostri ...