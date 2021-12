Obbligo vaccinale in Austria | stangata per i No vax | 600 euro di multa ogni tre mesi

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi non vuole vaccinarsi contro il Coronavirus rischia 600ditre. È uno dei punti del disegno di legge sull’in. La sanzione verrà elevata nei confronti di chi avrà ignorato l’invito del ministero della Sanità a vaccinarsi. Ladiventerà una super-ammenda da 3.600per chi non la pagherà entro i termini stabiliti. Saranno esentati dall’bambini sotto i 14 anni, le donne incinte, chi è guarito da meno di 180 giorni e le altre persone che non possono essere vaccinate per motivi medici. Le donne che hanno partorito e i ragazzi che compiono 14 anni avranno un mese di tempo per ricevere la prima dose. La vaccinazione anti-Covid diventerà obbligatoria a partire ...

Decreto super green pass Clicca qui per scaricare il testo del decreto che introduce il super green pass e l'per alcune categorie di lavoratori. Super green pass: tutto quello che c'...Si fa eccezione per quei settori in cui vige l'. Dal 15 Dicembre, scatta l'di terza dose per il personale sanitario, i lavoratori delle RSA, i docenti, le forze di polizia, i ...