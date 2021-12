“Non lo sopporto più”, la mamma di Soleil Sorge contro Alex Belli: “vorrei che si allontanasse da lei” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, si scaglia contro Alex Belli e il suo avvicinamento alla figlia nella Casa del Grande Fratello Vip: “Non lo sopporto più, basta!”, ha scritto la donna sui social, ma scopriamo in dettaglio cosa è successo. La mamma di Soleil Sorge contro Alex Belli: “Non lo sopporto più!” Alex Belli,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 6 dicembre 2021) Wendy Kay,di, si scagliae il suo avvicinamento alla figlia nella Casa del Grande Fratello Vip: “Non lopiù, basta!”, ha scritto la donna sui social, ma scopriamo in dettaglio cosa è successo. Ladi: “Non lopiù!”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Cristin04184242 : RT @ceci_patrizia: Io non ho preferiti in questo grande fratello ma non sopporto: L’arroganza di egoman La supponenza e saccenza di Sole La… - __tatamic : @rvbir0bjk non lo sopporto più - fra2301 : RT @blogtivvu: “Non lo sopporto più”, la mamma di Soleil Sorge contro Alex Belli: “vorrei che si allontanasse da lei” - awkmen : @rainingcaffeine camilla io non ti sopporto più - Raffael57337288 : @AngelsOfLove12 Cara Angela, hai proprio ragione non l'ho sopporto nemmeno io tanto; come per esempio mia madre qua… -