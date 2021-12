Nasce Crypto Smart Market | paghi in bitcoin il tuo shopping dai grandi brand

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 31 ottobre 2008 Satoshi Nakamoto pubblico’ il manifesto del, descrivendo funzionamento e filosofia di una nuova “moneta virtuale peer-to-peer”. Sono passati 13 anni ed oggi esistono oltre 14.368 criptovalute per una capitalizzazione complessiva che ha raggiunto circa $2,632,074,715,591, di cui il 62% delCAP di oggi è nelle mani di due sole criptovalute,ed Ether, dove il primo ne detiene il 43,3% ed il secondo il 19,1% (Fonti: CoinCap). Di strada le criptomonete e il, in particolare, ne hanno fatto tanta, sdoganando l’argomento anche tra il gotha della finanza e tra i rappresentanti degli Stati. El Salvador, ad ottobre 2021, è stato il primo Stato ad approvare ilcome moneta ufficiale ed è notizia di poche ore fa che il Governo del Paese ...

... un esempio per tutti: il punkcome street wear espressione disperata di vendetta e muore in ... Grazie alla tecnologia digitale, la moda come l'arte (Art) sta sperimentando da qualche tempo ......e Nft. L'obiettivo è la raccolta di fondi a favore di "Palla al Centro", un progetto di ... "L'idea dell'eventodalla volontà di unire mondi apparentemente lontani, ma che insieme possono ...Il 31 ottobre 2008 Satoshi Nakamoto pubblico’ il manifesto del Bitcoin, descrivendo funzionamento e filosofia di una nuova “moneta virtuale peer-to-peer”. Sono passati 13 anni ed oggi esistono ...Holoride, startup sostenuta da Audi, lancia oggi RIDE, criptovaluta pensata per costruire un ecosistema di esperienze XR nelle automobili.