Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata: rischia di passare il resto della vita in carcere (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un tribunale del Myanmar (Birmania) ha condannato Aung San Suu Kyi, 76 anni, politica e attivista per i diritti umani, a 4 anni di carcere. Ma, per un cumulo di accuse, la leader birmana rischia di passare dietro le sbarre il resto della sua vita. La nuova condanna arriva a tre decenni da quando, nel 1991, Suu Kyi ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Adesso il regime birmano l’accusa di incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle misure anti Covid. Con Suu Kyi anche l’ex presidente Secondo quanto annunciato da Zaw Min Tun, portavoce della giunta militare, Aung Suu Kyi “è stata condannata a due anni di reclusione ai sensi della sezione 505(b). E a due anni di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un tribunale del(Birmania) ha condannatoSan Suu Kyi, 76 anni, politica e attivista per i diritti umani, a 4 anni di. Ma, per un cumulo di accuse, la leader birmanadidietro le sbarre ilsua. La nuova condanna arriva a tre decenni da quando, nel 1991, Suu Kyi ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Adesso il regime birmano l’accusa di incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle misure anti Covid. Con Suu Kyi anche l’ex presidente Secondo quanto annunciato da Zaw Min Tun, portavocegiunta militare,Suu Kyi “è stataa due anni di reclusione ai sensisezione 505(b). E a due anni di ...

