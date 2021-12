Morte Davide Giri, con la sinistra al comando New York è tornata brutale: le statistiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) I newYorkesi hanno una sola certezza sull'omicidio dello studente italiano di 30 anni della Columbia University, Davide Giri, e sul ferimento del turista, sempre italiano, Roberto Malaspina: qualsiasi fosse il movente, il loro assalitore non doveva essrer libero di circolare per strada, o quantomeno doveva essere sotto stretta sorveglianza degli agenti. Che fosse un pazzo, che fosse sotto effetti di stupefacenti, o che perfino fosse motivato dall'odio razziale, non importa, il venticinquenne di colore Vincent Pinkney, membro di una gang chiamata EveryBody Killer, nonostante la sua giovane età vantava già undici precedenti per rapina e aggressione, è un violento pericoloso e schedato, ma nonostante fosse uscito da poco dal in libertà vigilata, era libero di circolare per la città armato con un coltello da cucina particolarmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) I newesi hanno una sola certezza sull'omicidio dello studente italiano di 30 anni della Columbia University,, e sul ferimento del turista, sempre italiano, Roberto Malaspina: qualsiasi fosse il movente, il loro assalitore non doveva essrer libero di circolare per strada, o quantomeno doveva essere sotto stretta sorveglianza degli agenti. Che fosse un pazzo, che fosse sotto effetti di stupefacenti, o che perfino fosse motivato dall'odio razziale, non importa, il venticinquenne di colore Vincent Pinkney, membro di una gang chiamata EveryBody Killer, nonostante la sua giovane età vantava già undici precedenti per rapina e aggressione, è un violento pericoloso e schedato, ma nonostante fosse uscito da poco dal in libertà vigilata, era libero di circolare per la città armato con un coltello da cucina particolarmente ...

