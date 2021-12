Mario Draghi rifà il look alla sala stampa di Palazzo Chigi in nome della sobrietà: l’ultimo restyling fu di Berlusconi. Ecco come sarà (Di lunedì 6 dicembre 2021) Parola d’ordine: sobrietà. Via colonne e capitelli corinzi. Niente più marmi pregiati e rubinetteria con fotocellula nei bagni. Via anche gli specchi e il celebre fondale azzurro. Mario Draghi ha deciso di rifare il look alla sala stampa di Palazzo Chigi che, salvo una piccola scelta “montiana” del 2011, non cambiava stile dall’ultima presidenza di Silvio Berlusconi. I lavori, scrive l’Adnkronos, iniziati quest’estate, dovrebbero finire a febbraio. Il restyling non è dovuto solo a esigenze, per così dire, stilistiche, ma soprattutto servirà per l’adeguamento alle vigenti norme antincendio e soprattutto a quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Parola d’ordine:. Via colonne e capitelli corinzi. Niente più marmi pregiati e rubinetteria con fotocellula nei bagni. Via anche gli specchi e il celebre fondale azzurro.ha deciso di rifare ildiche, salvo una piccola scelta “montiana” del 2011, non cambiava stile dall’ultima presidenza di Silvio. I lavori, scrive l’Adnkronos, iniziati quest’estate, dovrebbero finire a febbraio. Ilnon è dovuto solo a esigenze, per così dire, stilistiche, ma soprattutto servirà per l’adeguamento alle vigenti norme antincendio e soprattutto a quelle in materia di tutelasalute esicurezza nei ...

