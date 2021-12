Margherita 2.0, adesso si può (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ormai è un dato di fatto. Lo dicono i sondaggisti ma, soprattutto, emerge dal concreto dibattito politico italiano. La scomposizione e la ricomposizione del quadro politico dopo il progressivo, e speriamo irreversibile, tramonto del populismo anti politico, demagogico e giustizialista dei 5 stelle, è destinato ad emergere la presenza politico del “centro”. O meglio, un soggetto politico chiamato a declinare una “politica di centro”. Sì, è vero. Se ne parla da molto tempo ma, come ben si sa, le condizioni politiche sono sempre imprevedibili, soprattutto in un contesto caratterizzato dal “nulla della politica”, per dirla con una felice battuta di Mino Martinazzoli già alla fine degli anni Duemila. Ora, di fronte a un quadro dove continua a prevalere una sorta di “opposti estremismi” speculari l’uno nei confronti dell’altro, è del tutto evidente che si profila all’orizzonte una posizione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ormai è un dato di fatto. Lo dicono i sondaggisti ma, soprattutto, emerge dal concreto dibattito politico italiano. La scomposizione e la ricomposizione del quadro politico dopo il progressivo, e speriamo irreversibile, tramonto del populismo anti politico, demagogico e giustizialista dei 5 stelle, è destinato ad emergere la presenza politico del “centro”. O meglio, un soggetto politico chiamato a declinare una “politica di centro”. Sì, è vero. Se ne parla da molto tempo ma, come ben si sa, le condizioni politiche sono sempre imprevedibili, soprattutto in un contesto caratterizzato dal “nulla della politica”, per dirla con una felice battuta di Mino Martinazzoli già alla fine degli anni Duemila. Ora, di fronte a un quadro dove continua a prevalere una sorta di “opposti estremismi” speculari l’uno nei confronti dell’altro, è del tutto evidente che si profila all’orizzonte una posizione ...

