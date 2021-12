Malcuit, l’ex agente: “In questa nuova posizione può essere molto utile a Spalletti” (Di lunedì 6 dicembre 2021) l’ex agente di Malcuit sulla nuova posizione in campo dell’azzurro Bruno Satin, ex agente di Kevin Malcuit, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 6 dicembre 2021)disullain campo dell’azzurro Bruno Satin, exdi Kevin, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MondoNapoli : Malcuit, l'ex agente: 'È perfetto nel 3-4-2-1! A destra c'è Di Lorenzo: è difficile che Kevin possa avere continuit… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MALCUIT - L'ex agente Satin: 'Kevin è bravo in fase offensiva, il ruolo di esterno alto che gli ha proposto Spalletti è… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MALCUIT - L'ex agente Satin: 'Kevin è bravo in fase offensiva, il ruolo di esterno alto che gli ha proposto Spalletti è… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MALCUIT - L'ex agente Satin: 'Kevin è bravo in fase offensiva, il ruolo di esterno alto che gli ha proposto Spalletti è… - apetrazzuolo : MALCUIT - L'ex agente Satin: 'Kevin è bravo in fase offensiva, il ruolo di esterno alto che gli ha proposto Spallet… -