Leicester | contro il Napoli tornerà un big dal primo minuto | attenzione massima per Spalletti

Advertising

ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Questa fotografia è reale ed è stata scattata dal dott. Alan Warner presso l'ospedale di Leicester nel 1901. A destra un… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, Fabian e Insigne potrebbero giocare uno spezzone di match contro il Leicester - Salvato95551627 : RT @claudioruss: #EuropaLeague il #Napoli arriverà primo se vince contro il #Leicester e lo #Spartak Mosca non vince contro il #Legia Varsa… - zanzera169 : RT @ProfCampagna: Questa fotografia è reale ed è stata scattata dal dott. Alan Warner presso l'ospedale di Leicester nel 1901. A destra un… - infoitsport : Leicester, Rodgers: “Contro il Napoli giocheranno i migliori” -

Ultime Notizie dalla rete : Leicester contro

Sociedad - PSV 18:45 SK Puntigamer Sturm Graz - Monaco 18:45 Legia - Spartak Mosca 18:45 Napoli -18:45 Anversa - Olympiakos 18:45 Fenerbahçe - Eintracht F. 21:00 Lazio - Galatasaray 21:00 ...L'ex azzurro ha parlato anche del prossimo impegnoil: ' Ci sono delle priorità. Ora siamo in emergenza, c'è un dato di fatto. In questo periodo non dobbiamo rischiare nulla e non ...Brendan Rodgers, dopo la sconfitta in campionato, ha parlato ai media inglesi della prossima sfida di Europa League tra Napoli e Leicester.Regna l’equilibrio, quindi, con il Leicester unico padrone del proprio destino: vincendo a Napoli, infatti, gli inglesi sarebbero comunque sicuri del primo posto (che vuol dire ottavi di finale, senza ...