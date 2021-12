La campagna elettorale di Eric Zemmour è iniziata con scontri e violenze (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel primo vero comizio alcuni attivisti antirazzisti sono stati picchiati dai sostenitori del candidato di estrema destra, aggredito a sua volta Leggi su ilpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel primo vero comizio alcuni attivisti antirazzisti sono stati picchiati dai sostenitori del candidato di estrema destra, aggredito a sua volta

Advertising

FrMaselli : Qui Parigi, comizio di apertura della campagna elettorale di Éric Zemmour. Il posto è immenso, come le ambizioni.… - MonicaCirinna : Promessa mantenuta!Il Sindaco @gualtierieurope ha istituito l’ufficio di scopo per i diritti #LGBTQ+. Un impegno as… - CarloCalenda : Lo abbiamo ripetuto un milione di volte (unici) in campagna elettorale. La risposta della Raggi? Una sdegnosa alzat… - LorenzoCast89 : Qui qualche considerazione sulla campagna elettorale e la politica di @ZemmourEric - LordKap : RT @ilpost: La campagna elettorale di Eric Zemmour è iniziata con scontri e violenze -