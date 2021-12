Il " muro di bambole " contro la violenza sulle donne

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Approvato il pacchetto in Cdm. Ora la politica si muove per sensibilizzare la società. L'impegno della Regimenti e l'iniziativa speciale sorta da un'antica tradizione indiana

La violenza subita dalle donne è un tema che non può che interessare l'azione politica. Il disegno di legge approvato qualche giorno fa in Consiglio dei ministri prevede tutta una serie di misure tese ...Omaggio aldelleal termine della pedalata - © www.giornaledibrescia.it Allo stesso modo, è stato raggiunto da ultimo il nuovodellevoluto da Pinky , la giovane indiana ...Approvato il pacchetto in Cdm. Ora la politica si muove per sensibilizzare la società. L'impegno della Regimenti e l'iniziativa speciale sorta da un'antica tradizione indiana ...NEPI – “Il muro delle bambole”. E’ questo il titolo dell’incontro che si svolgerà il 5 dicembre prossimo alle ore 11 presso la sala consiliare del Comune di Nepi. Un appuntamento organizzato in occasi ...