Il Milan cerca un difensore: ipotesi Umtiti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il grave infortunio patito da Simon Kjaer, che starà fermo per circa sei mesi, obbliga il Milan a tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto del centrale danese. Le ultime notizie danno i rossoneri forti su Samuel Umtiti, classe’ 93, che sta trovando poco spazio al Barcellona. Il Milan vuole Umtiti? I rossoneri potrebbero puntare decisi sull’esperienza del nazionale francese campione del Mondo che è intenzionato a risolvere il suo contratto con il Barcellona in scadenza nel 2023. La sua ultima apparizione in maglia blaugrana risale addirittura allo scorso maggio visto che Koeman non lo ha mai preso in considerazione. La situazione non è cambiata neanche con l’arrivo di Xavi, il che renderà inevitabile la cessione dato che il giocatore ha chiesto espressamente di giocare. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il grave infortunio patito da Simon Kjaer, che starà fermo per circa sei mesi, obbliga ila tornare sul mercato alla ridi un sostituto del centrale danese. Le ultime notizie danno i rossoneri forti su Samuel, classe’ 93, che sta trovando poco spazio al Barcellona. Ilvuole? I rossoneri potrebbero puntare decisi sull’esperienza del nazionale francese campione del Mondo che è intenzionato a risolvere il suo contratto con il Barcellona in scadenza nel 2023. La sua ultima apparizione in maglia blaugrana risale addirittura allo scorso maggio visto che Koeman non lo ha mai preso in considerazione. La situazione non è cambiata neanche con l’arrivo di Xavi, il che renderà inevitabile la cessione dato che il giocatore ha chiesto espressamente di giocare. Il ...

