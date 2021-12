Highlights e gol Empoli-Udinese 3-1, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Empoli-Udinese 3-1, match della sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Castellani nel primo tempo friulani convincenti e avanti con la bella rete di Deulofeu dopo uno scambio con Success nello stretto. Nella ripresa rimonta show dei padroni di casa con Stojanovic, Bajrami e Pinamonti a bersaglio per il tris toscano. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di3-1, match della sedicesima giornata di. Al Castellani nel primo tempo friulani convincenti e avanti con la bella rete di Deulofeu dopo uno scambio con Success nello stretto. Nella ripresa rimonta show dei padroni di casa con Stojanovic, Bajrami e Pinamonti a bersaglio per il tris toscano. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

