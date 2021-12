Ferrero lascia la Sampdoria Arrestata anche la figlia

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic – Al centro delle indagini che hanno condotto all’arresto di Massimoci sarebbe la bancarotta di quattro società dell’ormai ex-presidente della, operanti nel settore alberghiero, turistico e cinematografico, e tutte con sede legale in provincia di Cosenza, come riportatoda SkyTg24. Arresto: le quattro società coinvolte Le quattro società, da quanto si è appreso, sono state dichiarate fallite qualche anno fa. Una di queste è la Ellemme group Srl, che secondo i giudici si sarebbe accollata complessivamente un debito di oltre un milione e 200mila euro che diverse società del gruppo avevano verso Rai Cinema Spa, “rinunciando così ad incassare i crediti dalla stessa vantati nei confronti di Rai Cinema Spa senza richiedere alcuna controprestazione e senza pattuire ...

AGI - Massimo Ferrero lascia la presidenza della Sampdoria, dopo l'arresto a seguito dell'inchiesta della Procura di Paola. Lo annuncia lo stesso club in una nota pubblicata sul suo sito.