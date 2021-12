Everton-Arsenal lunedì 6 dicembre | ore 21 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’è in una serie di otto partite senza vittorie che lo hanno fatto precipitare al quindicesimo posto in classifica. Sotto pressione ovviamente l’allenatore Rafa Benitez, a rischio esonero dopo il suo già discusso ritorno in Premier League. Lo spagnolo è dato a meno di 1.50 come prossimo allenatore ad essere licenziato, ovviamene per quanto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Everton Arsenal

Albans 20:45 INGHILTERRA PREMIER LEAGUE21:00 ISRAELE LIGAT HA'AL H. Haifa - H. Beer Sheva 19:15 ITALIA PRIMAVERA 1 Genoa U19 - Verona U19 15:00 ITALIA SERIE A Empoli - Udinese 18:...Il lungo weekend di Premier League si chiude lunedì sera al Goodison Park di Liverpool , dove l'più in crisi degli ultimi anni sfiderà l'di Arteta ...Tra Everton e Arsenal la distanza è di 8 punti, 15 i primi 23 l’Arsenal, entrambe in cerca della svolta della stagione. Infine in Liga il Getafe è penultimo e deve cercare la svolta in casa con il ...L’ultimo match di Premier League per la 15^ giornata vedrà protagonisti l’Everton, squadra che sta avendo non poche difficoltà a vincere, e l’Arsenal, che invece difende bene il suo quinto posto. Andi ...