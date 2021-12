Cry macho - ritorno a casa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il copione ha aspettato mezzo secolo prima di diventare film: all’epoca Clint Eastwood era troppo giovane per il personaggio di Mike, un cowboy con la schiena rovinata da troppi rodei. L’amico che l’aveva aiutato nei momenti di difficoltà gli chiede di riportargli il figlio Rafo, condotto in Messico dalla madre divorziata. Richard Nash aveva scritto “Cry macho” negli anni 70: due versioni della sceneggiatura (respinte entrambe), poi ne aveva ricavato un romanzo, e cocciutamente aveva riproposto la storia a vari registi. Tra gli attori che ci avevano fatto un pensiero: Robert Mitchum, Burt Lancaster, Pierce Brosnan, Arnold Schwarzenegger. Clint Eastwood ha dato un’aggiustatina al copione con l’aiuto di Nick Schenk (“Gran Torino” e “The Mule”) ed è tornato sul set. A novant’anni. Regista, primo attore, produttore e compositore, concedendosi qualche cavalcata. E un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il copione ha aspettato mezzo secolo prima di diventare film: all’epoca Clint Eastwood era troppo giovane per il personaggio di Mike, un cowboy con la schiena rovinata da troppi rodei. L’amico che l’aveva aiutato nei momenti di difficoltà gli chiede di riportargli il figlio Rafo, condotto in Messico dalla madre divorziata. Richard Nash aveva scritto “Cry” negli anni 70: due versioni della sceneggiatura (respinte entrambe), poi ne aveva ricavato un romanzo, e cocciutamente aveva riproposto la storia a vari registi. Tra gli attori che ci avevano fatto un pensiero: Robert Mitchum, Burt Lancaster, Pierce Brosnan, Arnold Schwarzenegger. Clint Eastwood ha dato un’aggiustatina al copione con l’aiuto di Nick Schenk (“Gran Torino” e “The Mule”) ed è tornato sul set. A novant’anni. Regista, primo attore, produttore e compositore, concedendosi qualche cavalcata. E un ...

badtasteit : #Encanto vince il weekend in Italia, #CryMacho apre al secondo posto | Box-Office Italia - cineguru : Secondo weekend in testa #Encanto, seguito da Cry Macho e Clifford - Il grande cane rosso. - Gabriele885 : RT @PaolaSacchi3: Visto 'Cry Macho', #ClintEastwood meraviglioso e l'attrice, Clint in gonnella. Ha ragione @Capezzone ,che dedicato un ca… - MariMario1 : RT @PaolaSacchi3: Visto 'Cry Macho', #ClintEastwood meraviglioso e l'attrice, Clint in gonnella. Ha ragione @Capezzone ,che dedicato un ca… - GiuseppeCeddia0 : Clint Eastwood continua a non sbagliare un film. 'Cry Macho' è un'altra grande elegia visiva che aggiunge un altro… -