Covid, in Italia raddoppiano i morti e crescono i ricoveri. E Israele è pronto per la quarta dose (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel giorno dell'esordio del Super Green passs, emerge un netto balzo dei ricoveri ordinari, che crescono di 282 unità rispetto a ieri. Calano invece i contagi in Italia, ma, come ogni lunedì, diminuiscono anche i tamponi effettuati, tant'è che il tasso di positività schizza sopra il 3%. crescono leggermente i pazienti nelle terapie intensive e sono più che raddoppiati i morti nelle ultime 24 ore. Intanto, proprio dal fronte ospedaliero non arrivano buone notizie dagli ultimi dati Agenas. La Calabria ha un piede in zona gialla, dove già ci sono Friuli Venezia Giulia e, da oggi, l'Alto Adige. Anche la Lombardia rischia, se non in questa settimana la prossima, di superare le soglie massime di occupazione di reparti e rianimazioni; Veneto, Lazio e Liguria hanno le terapie intensive al limite del passaggio ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel giorno dell'esordio del Super Green passs, emerge un netto balzo deiordinari, chedi 282 unità rispetto a ieri. Calano invece i contagi in, ma, come ogni lunedì, diminuiscono anche i tamponi effettuati, tant'è che il tasso di positività schizza sopra il 3%.leggermente i pazienti nelle terapie intensive e sono più che raddoppiati inelle ultime 24 ore. Intanto, proprio dal fronte ospedaliero non arrivano buone notizie dagli ultimi dati Agenas. La Calabria ha un piede in zona gialla, dove già ci sono Friuli Venezia Giulia e, da oggi, l'Alto Adige. Anche la Lombardia rischia, se non in questa settimana la prossima, di superare le soglie massime di occupazione di reparti e rianimazioni; Veneto, Lazio e Liguria hanno le terapie intensive al limite del passaggio ...

NicolaPorro : ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in… - borghi_claudio : @Piero92443771 @DOCTORWHO71 Semplice: il numero di minorenni senza patologie morti di covid in italia è ZERO (un so… - mante : Il fatto che la dott.ssa Gismondo (quella del Covid che è un raffreddore e di molte altre affermazioni scientifiche… - CPF02294951 : RT @NicolaPorro: ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in Italia… - GFabrygherardi : RT @CGzibordi: sia in UK che in Italia i morti Covid sono meno di 50 oggi (su 1,800 morti al giorno per tutte le cause) e in Sudafrica anco… -