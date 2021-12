Covid | Ancona | obbligo mascherine aperto in centro e mercati

Advertising

YouTvrs : 'Squid Dance Game' senza licenza, norme anti Covid violate: chiuso un locale - - mimmo_graziano : @CRI_Ancona Buonasera mi chiamo Graziano Domenico vorrei iscrivermi alla croce Rossa comitato di Ancona come posso… - valentinadepao3 : Marzo 2020,durante l'intervento del primario a cui fanno schifo i novax sfilano i numeri dei morti covid di Pesaro,… - NeiTuoiSogni918 : @DeboraBisceglia @autocostruttore @barbarab1974 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ancona

... dalle ore 9 alle 21 è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) anche all'aperto per chiunque transiti in determinate aree della città di, in ...- In teoria, doveva essere una serata, pubblicizzata anche su Facebook , dedicata a gare di ... APPROFONDIMENTI ASCOLI Finanziamentia Fondo perduto, irregolare una richiesta su 5:...La rassegna ‘In autunno piovono libri’ non si ferma: tra dicembre e gennaio una serie di appuntamenti permetteranno di conoscere gli ultimi successi degli autori del panorama ...Ad Ancona da mercoledì 8 dicembre prossimo, fino al 9 gennaio 2022, dalle ore 9 alle 21 è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) anche all'aperto per chiu ...