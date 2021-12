Chi è Giacomo Urtis? Età, laurea, vita privata e Instagram (Di lunedì 6 dicembre 2021) Conosciamo tutte le news e curiosità sul chirurgo estetico Giacomo Urtis, ora concorrente del GF Vip 5: l’età, la laurea, la vita privata, il prima e dopo l’intervento e dove seguirlo su Instagram e social. Chi è Giacomo Urtis Nome e Cognome: Giacomo UrtisData di nascita: 28 settembre 1977Luogo di Nascita: Caracas (Venezuela)Età: 44 anniAltezza: 1 metro e 78 centimetriPeso: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Conosciamo tutte le news e curiosità sul chirurgo estetico, ora concorrente del GF Vip 5: l’età, la, la, il prima e dopo l’intervento e dove seguirlo sue social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 28 settembre 1977Luogo di Nascita: Caracas (Venezuela)Età: 44 anniAltezza: 1 metro e 78 centimetriPeso: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Nico99465938 : Non ho capito chi ha detto che vorrebbe nominare Giacomo con Soleil ? - giocor2 : #gfvip chi se ne frega dell appello di Giacomo anzi proprio per questo votiamo in massa patrizia perché ste sponsor… - _MuoriSolo : @sonopoliedrica Ma vi ricordate il gossip portato in casa da Giacomo urtis su Rosalinda? Sarà Delia la famosa attri… - zazoomblog : Giacomo Urtis la confessione al GF Vip: “Sono il suo amante! LUI è famosissimo lo conoscete tutti”. Ecco chi è -… - zazoomblog : Giacomo Urtis la confessione al GF Vip: “Sono il suo amante! LUI è famosissimo lo conoscete tutti”. Ecco chi è -… -